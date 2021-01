Man die maandag nog werd vrijgelaten na verhoor springt met dochtertje (6) van viaduct van Vilvoorde

Perk Als volwaardig festival of kleiner alterna­tief, Paradise City wil er sowieso staan in juni: “Desnoods met testdorp aan ingang”

21 januari Komt er dit jaar een zesde editie van Paradise City in Perk? Volgens Dimitri Verschueren, die het festival samen met Gilles De Decker organiseert, is het antwoord volmondig ‘ja’. Maar of ze eind juni 30.000 feestvierders zullen mogen ontvangen, is nog onduidelijk. Er liggen momenteel nog drie scenario’s op tafel. “We denken er zelfs aan om een testdorp naast het festivalterrein te bouwen”, klinkt het.