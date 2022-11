Man bedreigt meermaals moeder: “Ik kom u persoonlijk de keel oversnijden”

Vilvoorde Engie in beroep tegen geweigerde vergunning gascentra­le, tegenstan­ders niet verrast: “Bedrijf is niet begaan met duurzame energie”

Anderhalve maand nadat Vlaams minister Zuhal Demir besliste om Engie geen vergunning te geven voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde gaat de energieleverancier in beroep. Tegenstanders betreuren die beslissing, maar zijn ook niet verrast. “We zullen bekijken of we ook zelf gaan tussenkomen in deze procedure”, zegt Bart Leeman van Leefbare Noordrand.

11:37