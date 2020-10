Machelen en Vilvoorde schakelen over op avondklok: “Van 22 uur tot 6 uur blijft iedereen binnen”

Vilvoorde Chemische dampen veroorza­ken ontplof­fing, klusjesman in levensge­vaar: “Er moet een giganti­sche vuurbal geweest zijn”

21 oktober Een arbeider is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ontploffing in een huis in Vilvoorde. De man was in de woning aan het klussen met chemische producten. “Die dampen moeten tot explosie zijn gekomen. De woning is helemaal vernield”, zegt burgemeester Hans Bonte. Een tweede man raakte lichtgewond. De ontploffing ontstond vermoedelijk op de bovenste verdieping.