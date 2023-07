Maandag starten werken aan Portaelsplein en Lange Molensstraat

Bestuurder onder invloed botst tegen reclame­bord: “Hier spelen vaak heel wat kinderen”

Woensdagmiddag werd het Duchéhof in de Vilvoordse wijk Far-West opgeschrikt door een ongeval. Een bestuurder verloor omstreeks 11 uur de controle over het stuur en botste op een reclamebord aan de kant van de weg. Bij controle van de politie bleek dat de man achter het stuur teveel had gedronken.