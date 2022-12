Luide knallen van afgelopen nacht veroorzaakt door defect in elektriciteitscentrale: “Geen gevaar voor omwonenden”

Omstreeks 4u10 werden buurtbewoners in de ruime omgeving van de gasgestookte elektriciteitscentrale in de J. F. Willemsstraat opgeschrikt door enkele luide knallen. Anderen spraken van een enorm lawaai of een draaiende motor. Rond de centrale was er ook heel wat rookontwikkeling. Het geluid bleek afkomstig van een defect aan de centrale. Doordat de interne stoomkleppen niet opengingen stapelde er zich stoom in op. De buitenkleppen zijn vervolgens met luide knallen opengevlogen en een grote hoeveelheid stoom is dan via die weg ontsnapt. Dit had een aanzienlijke rookontwikkeling tot gevolg waarna de ventilatie is beginnen draaien. “Er was geen gevaar voor omwonenden”, benadrukt de politie. De centrale in de loop van donderdagnamiddag al (beperkt) kunnen heropstarten.