LIZZ uit Vilvoorde viel in prijzen op Zennetoer en te horen op nationale radio “Ik kan geen notenlezen en ik weet niet in welke toonaard ik speel. Ik speel op gehoor en gevoel.”

Vorig jaar loste Liselore Brosens (20) uit Vilvoorde haar eerste EP als LIZZ. “Tijdens de zomer van 2021 kon ik na de lancering meteen rekenen op tal van optredens. Elk weekend stond er wel eentje op het programma gedurende de zomervakantie. In eigen stad was dat bijvoorbeeld in CC Bolwerk op Zomer van ASIAT en in de Kruitfabriek. Alles was vrij kleinschalig, al stond ik al eens voor driehonderd mensen en beviel dat ook enorm. Er vonden veel kleinere evenementjes plaats door de nasleep van corona. Deze zomer lijkt al vol te staan met inhaalconcerten van grotere artiesten. Ik hoop dat er in mijn agenda nog een aantal mogen bijkomen. Momenteel kijk ik uit naar mijn optreden in De Loge in Gent”, aldus LIZZ. “Anderzijds heb ik dan meer tijd voor het voorbereiden van mijn volgende CD”, vertelt ze.