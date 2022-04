Lightversie jaarmarkt definitief verleden tijd, al zal u dit jaar wel niet in de Spaanse tent kunnen smullen

Na twee jaar zonder volwaardige Troostkermis en jaarmarkt heeft het stadsbestuur van Vilvoorde vrijdag bekendgemaakt dat beide evenementen dit jaar terugkeren. Op zaterdag 7 mei om 14 uur wordt de Troostkermis op de Grote Markt, de Tyndaleparking en in de Franklin Rooseveltlaan geopend. Tot en met zondag 15 mei staan er schietkramen, paardenmolens, lunaparken, rupsen, smoutebollenkramen en zoveel meer. Gezinnen duiden woensdag 11 mei het best met een rode stift in de agenda aan, want in de namiddag trakteren heel wat foorkramers de kinderen op een extra korting.