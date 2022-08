LEVENSVERHAAL. 22-jarige Karina verliest strijd tegen kanker: “Ze verzweeg haar doodstrijd om ons niet verdrietig te maken”

Karina Sandojan was van Armeense afkomst, maar is wel in Vilvoorde geboren. Hoewel ze in de Zennestad opgroeide, vertoefde ze de laatste jaren meer in Frankrijk omdat haar man er woonde. Hij baat er een kapsalon uit en zij hielp hem in zijn zaak. “Maar 2,5 jaar geleden kreeg mijn zus de diagnose van kanker”, vertelt haar broer Suto Sandojan (27). “Omdat ze in het UZ Leuven behandeld werd, keerde ze regelmatig terug naar ons land. Ze bracht daarbij steeds een bezoekje aan haar familie. Ze ontfermde zich altijd over de kinderen van mijn broer. Zo bracht ze hen naar school en naar de voetbaltrainingen. Voor mijn kleine nichtje had ze zelfs al schoolspullen gekocht zodat ze op 1 september zorgeloos naar school kan.”