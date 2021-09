Leerlinge wordt onwel tijdens LO-les en overlijdt: “Een enorme schok voor alle medeleerlingen en leerkrachten”

Maandagnamiddag werd een meisje uit het tweede middelbaar onwel tijdens de les LO. “Ze kon niet echt deelnemen aan de les aangezien ze zich niet lekker voelde”, zegt directrice Anneleen De Doncker. “Ze ging zich met een klasgenootje wat opfrissen in de toiletten maar viel daar neer.” De hulpdiensten werden meteen gealarmeerd en kwamen ter plaatse. “De leerkracht diende de eerste zorgen toe en daarna namen medewerkers van de MUG het over. Er was af en toe contact met haar maar dat viel geregeld weg, ook onderweg naar het ziekenhuis.”

Ander lokaal

“We hebben de leerlingen tijdens het incident in een andere ruimte opgevangen zodat zij geen getuige waren van wat zich afspeelde. Later die avond kregen we te horen dat ze het niet had gehaald. Een enorme schok voor iedereen hier op school. Wij willen uitdrukkelijk ons medeleven betuigen aan de ouders en de familie van onze leerling. We leven ook erg mee met de klasgenoten en de leerkrachten.” Alle leerlingen en leerkrachten werden vanochtend (dinsdag) op de hoogte gebracht van het verlies. De klasgroep van het meisje en het schoolteam krijgen begeleiding en steun.