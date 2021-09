Leerlinge Virgo+ wordt onwel tijdens LO-les en overlijdt: “Een enorme schok voor alle medeleerlingen en leerkrachten”

vilvoorde Win jij de nieuwe sportbar? Eurovolley­cen­ter Vilvoorde gaat voor nieuw elan

21 september Het Eurovolleycenter in Vilvoorde moet meer worden dan een Volleybalcentrum. Bedrijven zijn meer dan ooit welkom en jongeren krijgen kansen, terwijl de vernieuwing van de infrastructuur een stevige boost krijgt. Een hele boterham dus. En als toppunt kan je als jonge uitbater zomaar even de sportbar winnen. “De leuze een gezonde geest in een gezond lichaam moet hier centraal staan. Tegelijk willen we ontwikkelingsmogelijkheden en kansen bieden aan jonge mensen.”