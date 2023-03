Laadpalen soms te populair in Vilvoorde: “Op een aantal plaatsen is het echt moeilijk om aan de beurt te komen”

Het Lokaal energie- en klimaatpact voorziet dat er in Vlaanderen tegen 2030 per honderd inwoners 1,5 laadpunten voor elektrische voertuigen moeten zijn. Voor Vilvoorde gaat het, rekening houdend met de bevolkingsgroei, om ruim 750 laadpunten. Een onmogelijke oefening, vindt schepen voor mobiliteit en milieu Barbara De Bakker (Groen). “Er is in een paar jaar heel veel vooruitgang geboekt, maar het elektriciteitsnet is voorlopig niet sterk genoeg om dat cijfer te halen.”

“In Vilvoorde kan je vandaag terecht bij 68 publieke en semi-publieke laadpalen”, aldus De Bakker. “Dit omvat de laadpalen die de stad in de laatste jaren geplaatst heeft via Allego, maar ook laadpalen bij supermarkten, tankstations en de ondergrondse parking van de Grote Markt. Er wordt druk opgeladen, op een aantal plaatsen is het echt moeilijk om aan de beurt te komen.” De vraag in Vilvoorde is dus groter dan het aanbod. “Tot recent was het helaas zo dat de stad altijd een negatief antwoord kreeg als we om een extra laadpaal vroegen op populaire locaties”, zegt de schepen daarover. “De Vlaamse overheid wou vooral eerst het netwerk zo breed mogelijk maken.”

“Het bijplaatsen van publieke laadpalen zal in de komende jaren vooral verlopen via aanvragen van burgers”, vervolgt De Bakker. “Zo’n aanvraag doe je online via de procedure Paal volgt Wagen. De stad heeft in deze enkel een adviserende rol.” Ook het stadsbestuur werkt aan een lijst van wenslocaties. Deze geven ze dan door aan het Departement Mobiliteit & Openbare Werken. “De focus ligt daar op de Hoppinpunten”, zegt De Bakker. “Zowel het bestaande hoppinpunt in Kassei, maar ook geplande. Ook komen sommige wijken aan de beurt die tot vandaag wat onderbedeeld zijn.”

“Voor het bijplaatsen van publieke laadpalen moet het aanwezige elektriciteitsnet voldoende sterk zijn”, zegt schepen voor openbare werken Katrien Vaes (Open VLD). “Dat is niet overal in de stad het geval. Fluvius werkt wel aan versterking van het net.” Inwoners en bedrijven kunnen zelf natuurlijk ook zelf laadpalen plaatsen. “Privé laadplaatsen kunnen enkel in eigen garage of op de eigen oprit”, zegt Vaes daarover. “De stad wil geen publiek domein privatiseren.”

De prijs van het laden wordt bepaald door de leverancier. Er zijn verschillende apps en abonnementsformules die de gebruiker daarin de weg wijst. In Vilvoorde betaal je 0,66 EUR/kWh bij de Allego laadpalen, de nieuwe uitrol is gegund aan TotalEnergies aan 0,54 EUR/kWh. Laden aan een snellader kost natuurlijk meer, maar is vooral voor als je onderweg en snel moet bijladen. Die kost moet je vergelijken met de kost van een volle tank benzine langs de autosnelweg. Vilvoorde is goed voorzien van snellaadstations met FastNed in Peutie, Total aan de Schaarbeeklei en Ionity aan Living Tomorrow in Koningslo.

De stad heeft geen overzicht van de extra laadpalen die commerciële spelers willen plaatsen. Zoiets wordt pas bekend wanneer er een vergunningsaanvraag binnenkomt.

