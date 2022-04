Kunst in den Troost is fysiek terug na digitale editie

Vanaf eind april tot en met de jaarmarkt kan je weer genieten van Kunst in den Troost. De tentoonstelling vindt naar goede gewoonte plaats in de tuin van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Troost in Vilvoorde. De inkom is gratis. De opbrengst van de verkoop van de werken gaat naar de restauratie van de basiliek. “In 2020 moesten we de tentoonstelling helaas af lassen door corona. Vorig jaar was het een digitale editie. We zijn blij dat de 22ste editie nu in 2022 wél gewoon kan doorgaan”, klinkt het opgetogen.