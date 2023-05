Kruiwagenmars voor gezonde bodem op bezoek bij Horteco: “Landbouwers zijn deel van de oplossing”

Dinsdagmiddag kreeg de campus van Horteco de Kruiwagenmars van Symphony of Soils over de vloer. Dit is een groep van Belgische en Nederlandse vrijwilligers die op een week tijd met de kruiwagen van Zundert (bij Breda) naar Brussel te stappen. Dit doen ze om het belang van een gezonde bodem onder de aandacht te brengen. Bij Horteco participeerden de deelnemers aan een les over composteren.