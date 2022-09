Kruitfabriek start ticketverkoop Rode Duivels op groot scherm

Wat normaal gratis buiten kan op een stedelijk plein is indoor en privé niet gratis. “Iedereen kent de situatie rond energie tegenwoordig en begrijpt dat we dit onmogelijk gratis kunnen organiseren, dus het is met ingangstickets te doen. 10 euro per wedstrijd.” Drankjes en snacks zijn voorzien. “We werken met jetons. Die kan je ter plaatse aankopen, of thuis uit je schuif vissen. We zorgen er ook voor dat iedereen zijn of haar outfit bij ons nog kan uitbreiden bi ons. Supporteren met de nodige vlagjes etcetera zal geen probleem zijn.