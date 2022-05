Kruispunt Witherenstraat afgesloten voor heraanleg

Meise Zijn dochter was bob die dag, maar toch staat man terecht voor dronken rijden. “Ik wou enkel uit de parking manoeuvre­ren.”

S.D. staat terecht in de politierechtbank te Vilvoorde voor feiten die hij in september 2021 pleegde. Hij zou die dag dronken met de auto hebben gereden. Hij veroorzaakte bovendien een klein ongeval zonder gewonden op de parking van het restaurant voordat hij in dronken toestand koers naar huis zette. Bij aankomst thuis dronk hij naar eigen zeggen nog eens drie glazen wijn. Zo’n twee uur na zijn vertrek op de parking van het restaurant, klopte de politie aan zijn deur. Een getuige had de man dronken in zijn auto zien stappen om vervolgens tegen een andere geparkeerde auto te botsen. Deze getuige informeerde de politie.

