Korpschefs vragen met open brief oplossing voor aanhoudend personeelstekort: “Komt die er niet, dan komt de veiligheid in het gedrang”

De provinciegouverneur, de procureur des Konings en twee ministers – waaronder minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) – hebben vorige week donderdag een open brief van de dertien korpschefs van de politiezones in het arrondissement Halle-Vilvoorde ontvangen. Daarmee trekken ze aan de alarmbel omdat de instroom van nieuwe agenten er al jarenlang op achteruit gaat. In de brief kaarten ze onder meer het loonverschil tussen agenten in Brussel en in de Vlaamse rand aan. Brusselse agenten kunnen door verschillende (taal)premies maandelijks tot 400 euro meer verdienen dan hun collega’s enkele kilometers verderop. “En dat terwijl wij in onze zones voor quasi dezelfde uitdagingen staan als de collega’s in de hoofdstad”, zegt Erik Bassleer, korpschef van politiezone ViMa (Vilvoorde-Machelen). “Wanneer een agent in Vilvoorde woont en kan kiezen tussen onze zone of werken in Brussel kiest hij vaak voor het laatste. Hij zal misschien wel vijf kilometer verder moeten rijden, maar kan er dezelfde job uitoefenen voor een beter loon.”