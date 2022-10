Koperdieven beschadigen 700 meter kabel langs spoor tussen Eppegem en Vilvoorde: “Dit is spelen met levens”

Het was in de nacht van zondag op maandag dat Infrabel op de hoogte gebracht werd van de beschadiging op de spoorlijn tussen Mechelen en Vilvoorde. Concreet werd tussen Eppegem en de Zennestad over een afstand van zowat 700 meter aan kabels beschadigd. Hoeveel koper er exact gestolen werd, is niet duidelijk. “Het ging om kabels die onder meer de verkeerslichten, detectiesystemen en sensoren aansturen”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “Omdat die kabels het treinverkeer regelen, konden we geen veilig treinverkeer meer garanderen op de betrokken sporen.”