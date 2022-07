Kopen en verkopen in je eigen kotje bij KOTI in Asiat Park

Maïa De Ridder (24), Hendrikje Van Eenaeme (18) en Marjolijn De Vil (18) zijn de drie trekkers van KOTI. “Maar we hebben heel wat vrienden die we mogen optrommelen om in het weekend een handje toe te steken”, klinkt het bij Marjolijn die vandaag van dienst is.

Het is eigenlijk heel simpel: het doel is om kledij of andere spullen een tweede, derde of wie weet nog meer leven te geven. Je huurt een of meerdere kotjes van ongeveer 1,20 m breed aan 12 euro per weekend. Je beslist zelf aan welk bedrag je wil verkopen. De mensen van KOTI verkopen je spullen en houden een lijst bij, op de prijs houden ze 25% commissie in, en aan het einde van de maand storten ze je de verdiende centjes door. Raakten spullen niet verkocht? Dan zijn er twee opties: Je haalt je spullen gewoon terug en kan ze eventueel zelf doneren. Of je doneert ze aan KOTI, dan plaatsen zij je spullen in het ‘goede doel hokje’. De centjes die het daar opbrengt, doneren ze aan een goed doel.