“Kletskoppen opblinken, dat kon ik goed! De militairen kwamen tijdens de oorlog graag bij mij zitten”, 100-jarige Henriette klinkt op haar verjaardag met een Duveltje

Henriette wandelt zelf met haar rollator vlotjes door de gang naar de feestzaal. “Moest ze enkele maanden terug verjaren, je had haar hier zelfs zonder rollator zien rondwandelen”, fluistert een van haar verzorgenden ons toe. De afgelopen maanden viel ze drie keer. Niets gebroken. Maar enige ondersteuning is nu wel nodig. “Tot mijn 94ste stond ik zelf geregeld in de kapperszaak”, vertelt ze. Een van haar drie kinderen, Marc, nam haar zaak over en zo wipte ze nog heel vaak binnen om verf te mengen of haren te wassen. “Dat was mijn lang leven”, benadrukt ze. “Ik deed het al van jongs af. Op mijn veertiende trok ik naar Brussel om de stiel te leren. Later werd ik zelfstandige. Tijdens de oorlog had ik veel succes bij de militairen. Er zijn toen heel wat hoofden door mijn handen gegaan. Ze kwamen graag bij mij, want dan stonden of zaten ze ook eens dicht bij een vrouw. De kaalkoppen opblinken. Dat was mijn specialiteit. Wat mijn geheim was? Dat was product opsmeren, laten trekken en daarna flink boenen.” En niet alleen daarvoor zakten de mensen af naar haar zaak in de Leuvensestraat. Het was er ook de zoete inval omdat mensen zich bij haar thuis voelden. Ze was zeer gastvrij en altijd goedlachs. Dat laatste zit er duidelijk nog steeds in!