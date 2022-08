Kinderen leren spelenderwijs bij op Zomerscholen in Vilvoorde

Vilvoorde “Als het ooit zou wegvallen, dan valt België stil”: hoe het viaduct van Vilvoorde in 44 jaar uitgroeide tot het op één na drukste verkeers­punt van Europa

Voor de ene een dagelijkse bron van ergernis, of een doorn in het oog. Voor de ander een knap staaltje vakwerk, dat bewondering oproept. Een ding is zeker: wil je België doorkruisen, dan moet je langs het viaduct van Vilvoorde. “Wist je dat bij de schilderwerken na een halve dag de helft van de ploeg al met loodvergiftiging in het ziekenhuis lag?”, vertelt Marijn Damen (61), die als jonge knaap al meehielp aan de constructie. Hoe ging dat allemaal in zijn werk? En is er nooit een auto naar beneden getuimeld. Het levensverhaal van de gigant op 23 palen uit 1978.

14 augustus