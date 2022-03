Sinterklaasdag 2021 moest een mooie dag worden voor M.S. (21) uit Dilbeek. Na een resem problemen met justitie was hij al even vrij onder voorwaarden. Hij was er zelfs in geslaagd om via een interimkantoor een job te versieren als keukenhulpje in het AZ Jan Portaels. Een vriendelijke collega begeleidde hem de hele dag en gaf hem advies zodat hij zich zo snel mogelijk thuis zou voelen. Eindelijk een kans om zijn leven terug op de rails te krijgen. S. ging in de loop van de dag een kijkje nemen in de lockers. In de locker van de vrouw die hem wegwijs had gemaakt, zag hij haar autosleutels liggen. Hij twijfelde niet, nam de sleutels en rende richting personeelsparking. Daar reed hij weg met haar wagen.

Joyride

Toen bleek dat de wagen gestolen was, werden de camerabeelden gecontroleerd. Hieruit bleek dat de twintiger met de bus was aangekomen ‘s ochtends en in de bewuste auto was weggereden. Uiteindelijk werd de wagen enkele dagen later in Anderlecht aangetroffen. Zelf werd hij geseind en hij kon bij een controle gearresteerd worden. Bij zijn verhoor diste hij vreemde excuses op. “Het was een gewone joyride”, grinnikte hij eerst, waarna hij aanstipte dat ‘hij de wagen gewoon even wilde lenen’. Uiteindelijk gaf hij aan ‘dat het slechts om te lachen was’.

Het parket lachte evenwel niet met de feiten. “Hij was op dat moment vrij onder voorwaarden. Hij had die dag nog een afspraak met de onderzoeksrechter over de verlenging van de voorwaarden waaronder hij vrij was. Waarschijnlijk is hij met die gestolen wagen daarheen gereden”, aldus substituut Mickaël Splingard bij de behandeling van het dossier vorige maand. “Het is duidelijk dat deze meneer met alles en iedereen lacht, ook met justitie.” Daarom werd een effectieve celstraf van 15 maanden gevorderd. De rechter deed er zelf nog een schepje bovenop en gaf hem 18 maanden cel. Zelf kwam hij op de zitting niet opdagen.