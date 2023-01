Kennis van het Nederlands onvoldoende in lagere school? Dan kunnen muziek en drama misschien helpen

De vzw ’t Smiske staat in voor workshops muziek in de eerste graad van het lager onderwijs. De leerlingen volgen er twee workshops van telkens 50 minuten. Concreet leren ze via bekende kinderliedjes op een speelse en muzikale manier nieuwe woordenschat aan. De muziekworkshops worden in tien scholen in Asse, negen scholen in Beersel, vijf scholen in Lubbeek, vier scholen in Meise en drie scholen in Overijse gegeven.