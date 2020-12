Kaïs (4) overwon het coronavirus nadat hij twaalf dagen in coma lag: “Hij barst weer van de energie”





VilvoordeEen weerloze kleuter, hoestend in een ziekenhuisbed, vlak voor hij aan de beademing moet. Zo leerde ons land Kaïs Chaudy (4) uit Vilvoorde kennen. De peuter lag twaalf dagen in coma door een infectie met het coronavirus, die de zeldzame kinderziekte PIMS veroorzaakte. In december blikken we in Vlaams-Brabant en Brussel in 20 verhalen terug op 2020 en dus zochten wij Kaïs opnieuw op.