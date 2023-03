Jongeren maken een dag lang kennis met logistieke sector

De logistieke sector is belangrijk voor Vlaams-Brabant. Zo is er niet alleen de luchthaven, maar ook veel distributiecentra van een aantal grote warenhuisketens en internationale logistieke centra van grote bedrijven hebben hun vestiging in Vlaams-Brabant. Goed voor zo’n 28.000 jobs in de logistieke sector. Eind februari stonden in de provincie maar liefst 400 vacatures open in de logistiek. Om jongeren warm te maken voor een job in de sector, werd er dinsdagmiddag een