Jong N-VA oppert voor een straffer veiligheidsplan in Vilvoorde: “Burgemeester Bonte moet zijn verantwoordelijkheid nemen”

vilvoorde“Het is tijd dat het stadsbestuur met een serieus veiligheidsplan komt”, roept Jong N-VA op nadat de Carrefour in Vilvoorde voor de derde keer in twee weken overvallen werd . “Burgemeester Hans Bonte moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Nu niets doen is schuldig verzuim”, zegt Yoachim Pieders, voorzitter van Jong N-VA Vilvoorde.

“De federale regering laat Vilvoorde in de steek. Terwijl ons politiekorps al met tekorten kampt, wordt het Kanaalplan in 2023 geschrapt”, vult Vilvoordenaar Jeroen Bergers (nationaal Jong N-VA voorzitter) aan. “De huidige overvallengolf toont aan dat het stadsbestuur met structurele maatregelen moet komen. Anders zal de situatie in 2023 door het wegvallen van 20 voltijdse agenten, die momenteel wel nog werken, alleen nog maar verslechteren.”

Concrete voorstellen

De jonge ploeg van N-VA wil niet enkel beschuldigend met de vinger wijzen, maar komt met concrete voorstellen voor dat veiligheidsplan. “Er moeten ANPR camera’s geïnstalleerd worden op de invalswegen van onze stad. Deze hadden de daders, die met een wagen wegvluchtten, waarschijnlijk al kunnen identificeren”, stipt Pieders aan. “Ten tweede moet ons politiekorps meer middelen krijgen. Een stad zoals Mechelen geeft 11,97% van haar middelen aan veiligheidszorg. In Vilvoorde ligt dat op slechts 8,53%, een onderfinanciering die haar gevolgen heeft.” Daarnaast wil Jong N-VA ook dat het stadsbestuur initiatief neemt om de buurtinformatienetwerken uit te breiden. Gewone camera’s kunnen dan weer een oogje in het zeil houden op plaatsen waar er regelmatig problemen zijn. “En tot slot willen we graag dat het aanwervingsbeleid van onze lokale politie een upgrade krijgt.”

Tijd om bij burgemeester Hans Bonte aan te kloppen dus. “Allereerst ben ik net zo gefrustreerd als zij, wat die overvallen betreft”, reageert de burgervader. “Maandag zou een Carrefour op dezelfde wijze zijn overvallen in Halle. We vermoeden dat het om uitzwermende Brusselse bendes gaat. Ook wat de afschaffing van het kanaalplan betreft ben ik blij dat zij er net zo overdenken. Dit zal namelijk de veiligheid in Vilvoorde niet ten goede komen.”

Personeelstekort

“En ik val in herhaling. Moest Vilvoorde de erkenning krijgen tot centrumstad, dan zouden we over veel meer middelen beschikken. Toch zit het grote probleem hem inderdaad in het tekort aan manschappen. Een deel van ons budget voor de politie is over omdat een kwart van de posten niet raakt ingevuld. Een groot probleem daar is dat toekomstige agenten eerst in Brussel moeten slagen om ze vervolgens te overtuigen om in Vilvoorde te komen werken. Een gevolg van het centraal nationaal rekruteren. Minister Jambon wilde nochtans meer agenten lokaal rekruteren. Ik heb het gevoel dat hij en zijn opvolgers die missie vergeten zijn”, zegt Bonte.

“Tot slot moeten we inderdaad verder inzetten op camera’s. Al staan er in Vilvoorde en ook op grond van het Brusselse Gewest vlak aan Vilvoorde camera’s. ANPR en soortgelijke systemen. Maar ook daar wordt er te weinig geïnvesteerd in het exploiteren van die camera's. De meesten geven gewoon een hit bij een geseind voortuig of opvallende zaken.”

