Jong N-VA beschuldigt Vilvoords stadsbestuur van inbreuk op taalwetgeving, burgemeester weerlegt klacht

VilvoordeHet Vilvoordse schepencollege heeft beslist om brieven naar mensen die binnen of naar Vilvoorde verhuizen voortaan drietalig te versturen. Een regelrechte inbreuk op de taalwetgeving volgens Jong N-VA, die daarom klacht indient bij het agentschap Binnenlands Bestuur. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) benadrukt echter dat de brief in ééntalig Nederlands is opgesteld, enkel het antwoordformulier is in drie talen. “Het is volledig in lijn met onze ambitie om in een ontnederlandse context met veel anderstalige nieuwkomers er nauwgezet op toe te zien dat onze registers van de burgerlijke stand maximaal correct zijn.”

Het schepencollege van Vilvoorde besliste op 4 juli al om een brief in het Nederlands, Frans en Engels te versturen wanneer mensen naar of binnen Vilvoorde verhuizen. Maar de drietalige brief werd pas op 20 december opgemaakt. Deze week gingen de eerste brieven de deur uit. N-VA hekelt de beslissing van het college en benadrukt dat die ingaat tegen de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. “Vilvoorde maak deel uit van de eentalig Nederlandse regio in dit land. Mensen zijn vrij om thuis de taal die ze wensen te spreken, maar de overheid communiceert enkel in het Nederlands. Het Vilvoordse schepencollege negeert deze wetten en beslist dus om wanneer mensen verhuizen ook een brief in het Frans en Engels te versturen”, zegt Jong N-VA voorzitter Jeroen Bergers.

Klacht

Daarom stapt Jong N-VA naar het agentschap Binnenlands Bestuur om deze beslissing van het schepencollege te laten vernietigen. Donderdag diende de partij een klacht in. “De taalwetten zijn geen vodje papier. Daarom vragen we het agentschap om deze beslissing te vernietigen. Nederlands is de taal die ons bindt. De taal die mensen kansen geeft in het leven en op de arbeidsmarkt. Aan Franstaligen en nieuwkomers het signaal geven dat ze in Vilvoorde geen Nederlands moeten kunnen is dus niet alleen onrespectvol tegenover Vlamingen, maar ook gewoon nefast voor de nieuwkomers zelf”, besluit Bergers.

Quote De brief is in eentalig Nederlands is opgemaakt, het bijgevoegd antwoord­for­mu­lier is weliswaar in drie talen toegevoegd. Maar volgens ons is dat geen inbreuk op de taalwetge­ving Hans Bonte (Vooruit), Burgemeester van Vilvoorde

Burgemeester Hans Bonte licht toe waarom het schepencollege besliste om het antwoordformulier voor een adreswijzinging in de drie talen op te stellen: “Het is volledig in lijn met onze ambitie om in een ontnederlandse context met heel veel anderstalige nieuwkomers er nauwgezet op toe te zie dat onze registers van de burgerlijke stand maximaal correct zijn. Dat is essentieel voor het veiligheidsbeleid evenals voor de sociale situatie van de burgers. Correcte bevolkingsregisters laten ook toe om een efficiënt inburgeringsbeleid te ontwikkelen. Op deze manier kunnen nieuwkomers snel aangespoord worden om inburgeringstrajecten en Nederlandse taallessen te volgen.” Daarnaast wijst de burgemeester erop dat brief in eentalig Nederlands is opgemaakt. “Het bijgevoegd antwoordformulier is weliswaar in drie talen toegevoegd. Maar volgens ons is dat geen inbreuk op de taalwetgeving”, aldus Bonte.

Toenemende verbrusseling

Hans Bonte hoopt ook dat de nodige inspanningen kunnen gedaan worden om het Vlaamse karakter van de Rand en van Vilvoorde te bewaren. “Door de spectaculaire bevolkingsexplotie in de Randgemeenten - recent nog in kaart gebracht door het provinciebestuur- zijn er dringend meer scholen en kinderopvang nodig. De druppelsgewijze inspanningen van de Vlaamse Regering en van de minister bevoegd voor de Rand in het bijzonder zorgen er voor dat de verbrusseling en de ontnederlandsing van de regio hand over hand toeneemt. Vlaanderen laat de Rand aan haar lot over”, besluit de burgemeester.

