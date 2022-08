Jobstudente zwaar onder de indruk na gewapende overval op supermarkt: 2.600 euro buit

VilvoordeTwee mannen hebben maandagochtend een gewapende overval gepleegd op een Carrefour supermarkt in Vilvoorde. Ze gingen aan de haal met 2.600 euro en de smartphones van de winkelbedienden. Het is inmiddels de derde keer in amper twee jaar tijd dat er een gewapende overval heeft plaatsgevonden in hetzelfde filiaal. “Het went niet, maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen”, vertelt eigenaar Jozef.