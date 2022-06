Jeugdhuis Jiekaa zoekt tijdelijk lokaal en houdt dit weekend ‘afscheidsfuif’

VilvoordeDit weekend staan oud leden aan de tap en kan je heerlijke hamburgers of wat anders verorberen in Jeugdhuis Jiekaa . Zij nemen afscheid van hun oude lokalen terwijl ze nog op zoek zijn naar een alternatief. Op 8 juni moeten de lokalen leeg zijn.

Jeugdhuis Jiekaa, het oudste nog bestaande jeugdhuis van Vilvoorde moet vroeger dan verwacht haar lokalen verlaten. Ze zijn samen met de stad in allerijl op zoek naar een nieuwe locatie. “We wisten dat we moeten verhuizen voor de nieuwbouw van de school Heilig Hart. Onze lokalen zijn van de parochie en bevinden zich al jaar en dag op het terrein van de school. Nu die school zal verbouwen moesten we normaal gezien uit onze lokalen tegen september 2022", legt bestuurslid Louis Kips (26) uit. “Maar enkele weken geleden kregen we te horen dat we er al op 8 juni uit moeten. Dit weekend nemen we dus afscheid van onze oude lokalen en vieren we twee dagen feest. Echter vonden we nog geen alternatief om naar te verhuizen. We zoeken een plek voor ongeveer twee jaar.”

Eenmaal de nieuwe gebouwen klaar zijn kunnen ze terug naar een nieuw lokaal op het schoolterrein. “Maar op 8 juni moeten we er dus uit en kunnen we nergens heen. De school voorziet een plek om materiaal te stockeren en ons zo uit de nood te helpen. Maar eigenlijk is dat lokaal zelfs te klein. We zijn dus dringend op zoek naar een oplossing. De stad zegt dat we mogen rekenen op hulp, maar zij en wij zijn nog steeds zoekende.”

De stad is mede verantwoordelijk voor haar verenigingen. Zeker de jeugdverenigingen kunnen hulp gebruiken. “Wij willen dan ook helpen, al hebben wij zelf lokalen te kort”, schepen voor jeugd Moad El Boudaati (Vooruit). “Het KOV liet amper enkele weken geleden dat jeugdhuis en Chiro plots bijna drie maanden eerder moeten vertrekken en heeft zelf geen alternatief. Het jeugdhuis staat met de rug tegen de muur en wij staan ook voor een voldongen feit”, stelt de schepen. “Voor de Chiro vonden we een plekje op de Asiat-site waar ze hun materiaal kunnen stockeren en tijdelijk hun werking kunnen verderzetten. Voor het jeugdhuis keken we al naar het Ruiterijcomplex in domein drie Fonteinen maar gezien daar geregeld evenementen doorgaan is dat ook geen ideale oplossing. Wij kijken verder maar hopen dat de scholengemeenschap en de parochie ook zoeken naar een oplossing.”

Overal plaats tekort

Bij het Katholiek Onderwijs Vilvoorde zitten ze echter ook met de handen in het haar. “Al onze scholen zitten vol. We hebben nu ook een capaciteitstekort op het Kassei bij Heilig Hart. Er staan al containerklassen om de kinderen op te vangen bij de verbouwingen maar we zitten daar zelf enorm krap. Een jeugdhuis opvangen kunnen we helaas niet doen. Daar niet, en niet in een andere school. Een school vinden als locatie waar dan ook nog alcohol geschonken mag worden voor een jeugdhuis, dat is ook niet evident”, zegt Johan Van Engelant. “We willen wel helpen maar hebben zelf de mogelijkheden niet.”

En dus blijft het Jiekaa verder zoeken en hopen op hulp. Vroeger was er een overeenkomst met de parochie en betaalden ze enkel de onkosten. “Een private ruimte vinden is ook niet simpel. Er moet ruimte zijn, ze moeten dranken kunnen koelen, verwarming hebben in de winter. Zoek maar eens”, zucht schepen El Boudaati.

In de zomer sluiten ze telkens ongeveer een maand. Veel bestuursleden zitten ook in de plaatselijke Chiro en zijn dan bezig met kampen. “Ik vrees dat we onze werking nu langer dan een maand zullen moeten stoppen”, zegt Louis Kips.

Het jeugdhuis neemt dus vervroegd afscheid van hun teergeliefde lokalen en nodigt iedereen uit om er vrijdagavond bij te zijn. Dan staan de Jiekaa Legends achter de toog. Zaterdag vanaf 17 uur zijn er hamburgers te verkrijgen en kan je er samen met lokale DJ's nog eens een lap op te geven.