Jeanne d’Arc duikt op in carnavalstoet

Sander Billen, die zelf gekleed als hofnar meeliep, staat ons te woord: “Het was heel plezant. Als ik één ding zou veranderen, dan is het dat we meer snoep zouden meebrengen. We waren te vlug uitgestrooid.” Waarom werd er gekozen voor dit serieuze thema in de feestelijke optocht. “Wij zijn van Jeugdkunstgroep Element”, zegt Sander. “In mei staan we op de planken van cc Het Bolwerk met een zelfgeschreven stuk over Jeanne d’Arc. We vonden dit een mooie kans om wat reclame te maken voor het stuk.”