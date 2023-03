JCW organiseert vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: “Alle kinderen bereiken, stimuleren en betrekken”

Jeugd, Cultuur en Wetenschap (JCW) organiseert kampen, workshops en activiteiten voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Met hun project JCW-Academie 2023 willen ze twee leuke en leerzame kampen zo toegankelijk mogelijk maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. “Zeker voor jongeren is er te weinig aanbod”, zegt Hamid Khalil van JCW. “Het is moeilijk om de groep te bereiken, maar eens je dat doet, is de vraag heel groot.”

“We organiseren vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, meestal tijdens de schoolvakanties”, zegt Hamid. “We merken altijd hoe groot de vraag is naar onze werking, maar voor veel gezinnen is een meerdaagse activiteit te duur. Samen met onze partners zetten we ook in op buurtwerking. Zo bieden we regelmatig gratis workshops aan in het Asiat Park. We willen alle kinderen bereiken, stimuleren en betrekken, ook als ze het moeilijk hebben.”

JCW-Academie 2023, waarmee de organisatie deelneemt aan JEZ!, zal twee meerdaagse kampen voor de jeugd uit Vilvoorde en omgeving omvatten. “Tijdens de zomervakantie gaan we met jongeren tussen de 12 en 16 aan de slag. De jongere kinderen komen aan de beurt tijdens de herfstvakantie.”

Het thema van deze kampen is ‘watervoertuigen’. “We doen spelletjes, knutselactiviteiten en leren over de geschiedenis van het verkeer op het water en er staat een uitstap naar Portopolis in Antwerpen op de agenda”, aldus Hamid. “We passen de inhoud aan aan het publiek en houden de activiteit zo laagdrempelig mogelijk.”

“We werken samen met (W)armkracht en de stad Vilvoorde”, vervolgt hij. “Zo proberen we het doelpubliek zo goed mogelijk te bereiken. Met (W)armkracht hebben we in de loop van de jaren een heel goede samenwerking opgebouwd. Zij zullen ons helpen om de meest kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te bereiken.”

“De fondsen die we via JEZ! verzamelen, zullen we gebruiken om de kosten van de uitstap en het materiaal te dragen”, zegt Hamid. “We willen ook de inschrijving zo goedkoop mogelijk maken. Als het even kan, willen we het kamp gratis maken voor wie het nodig heeft.” Als er nog gelden overblijven, zullen we dat gebruiken in onze andere projecten in Vilvoorde, zoals de gratis workshops in Asiat Park.”

