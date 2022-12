Jan en Maria offeren eigen kerstdag op en organiseren kerstdiner voor alleenstaanden: “Willen iedereen een mooie Kerstmis bezorgen”

In april verhuisden Jan Jodts en zijn Portugese vrouw Maria van Aalter naar Vilvoorde om Bar Partout in het Euro Volley Center uit te baten. Op weekdagen koken ze elke dag voor de zowat vijftig kinderen die op het internaat van de topsportschool verblijven. “Want zij verdienen alle respect”, vertelt Jan. “Die kinderen zijn telkens een hele week van huis, wat niet te onderschatten valt. Wij proberen hen hier thuis te laten voelen door hen elke dag verse pasta aan te bieden. En dat lijkt ons te lukken, want ze noemen mijn vrouw zelfs al ‘Mama Maria’ (lacht). Ze is zo zorgzaam dat de kinderen haar al in hun hart hebben gesloten.”

Maar ook u en ik kunnen steeds in Bar Partout terecht voor a volonté pasta voor amper 15 euro. “Het is hier eigenlijk een soort living waar we mensen samen willen brengen”, legt Jan uit. “Je kan hier ook gewoon iets drinken en gezellig keuvelen.”

Eenzaam

Nu zondag openen Jan en Maria ook hun deuren, maar dan wel voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben of die alleenstaand zijn. “Het raakt ons dat heel wat mensen Kerstmis eenzaam moeten doorbrengen. Daarom hebben we beslist om iets voor hen te doen. We vieren kerstavond met onze familie, maar kerstdag hebben we speciaal vrij gehouden om voor andere mensen te zorgen.”

Quote We beseffen dat het niet evident is om die mensen bij mekaar te krijgen, want niet iedereen wil zomaar toegeven dat hij of zij eenzaam is of het financieel moeilijk heeft. Maar we willen de mensen geruststel­len: er zal op niemand een stempel gekleefd worden Jan Jodts

Concreet kunnen alleenstaanden of mensen die het financieel wat moeilijker hebben zondag hun voetjes onder de tafel schuiven voor een aperitief en een kerstdiner, met een glaasje wijn. “Iedereen uit Vilvoorde en omstreken is welkom”, verduidelijkt Jan. “We zullen allemaal aan één grote tafel zitten om het gezellig te maken. Op die manier willen we ons steentje bijdragen om zo een warmer Vilvoorde te creëren.”

Taboesfeer

Op het menu staat een flinke kalkoen. Er is plaats voor in totaal vijftig mensen. Voorlopig hebben vijftien mensen zich ingeschreven. “Er is dus zeker nog plaats genoeg. Wie interesse heeft, kan me opbellen (0499/32.32.38) en dan spreken we verder af. We beseffen dat het niet evident is om die mensen bij mekaar te krijgen, want niet iedereen wil zomaar toegeven dat hij of zij eenzaam is of het financieel moeilijk heeft. Maar we willen de mensen geruststellen: er zal op niemand een stempel gekleefd worden. Rond armoede hangt jammer genoeg nog een taboesfeer en die willen wij met ons initiatief helpen te doorbreken.”

Ondertussen werden Jan en Maria ook al door de stad Vilvoorde gecontacteerd om het initiatief ook op andere momenten dan bij Kerstmis op poten te zetten. “Dat toont aan dat het leeft”, aldus nog Jan. “We zullen de komende weken wel zien hoe we dit concreet kunnen uitwerken. Nu focussen we ons eerst op ons kerstdiner in de hoop heel wat mensen gelukkig te kunnen maken.”

