Jaloerse man bedreigt vriendin met wapen: “Ik dood u en uw dochter”

Weerde Met een versierde go-cart thuis opgehaald en nadien op cruise: zo zwaait De Zonnewij­zer juf Lus uit

In basisschool De Zonnewijzer in Weerde was het vrijdag groot feest. De kleuters, leerlingen van de lagere school, leerkrachten en directie zwaaiden juf Lus namelijk uit. 36 jaar lang stond ze in de school, maar nu gaat ze op welverdiend pensioen. “Wat een fantastisch afscheid”, klinkt het bij de gevierde juf.

27 januari