INTERVIEW. Hans Bonte vijf jaar na de aanslagen over de mislukkingen van het Kanaalplan: “Fouten die we maakten met Syriëstrijders herhalen we nu met extreemrechts”

Weerde Mysterie rond gedumpte kluis blijft groot, maar buurt reageert nuchter: “Ooit eens bebloede matras gevonden. Sindsdien zijn we wel wat gewoon”

12 maart In een gracht in de Broekstraat in Weerde dook woensdag schijnbaar uit het niets een zware, opengebroken kluis op. Uit onderzoek blijkt dat de brandkast gestolen werd in regio Eupen. Maar hoe komt die kluis dan in Zemst terecht? En wat zat erin? De bewoners van de straat zullen er hun slaap alvast niet voor laten. “Niet de eerste keer dat overvallers hier iets komen dumpen”, klinkt het.