INTERVIEW. Assita Kanko (N-VA) over haar verhuis naar Vilvoorde, de jacht op haar droomhuis en haar streven naar een nog inclusievere Zennestad

Diegem Van 1992 tot 2018 geen enkel groot tornooi gemist, maar corona houdt Danny (49) en zijn bekende vlaggen thuis van EK: “Onzeker­heid is te groot”

8 juni Van het EK ‘92 in Zweden tot het WK ’18 in Rusland: veertien opeenvolgende grote voetbaltornooien lang was Diegemnaar Danny Gooris (49) erbij, maar aan die reeks komt nu waarschijnlijk een einde. Door het coronavirus is de kans klein dat we zijn gekende driekleur met opschrift ‘Diegem’ in de voetbalstadions zullen zien hangen. “De reeks doorbreken, doet me wel echt pijn”, vertelt Danny.