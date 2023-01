Inschrijvingen vakantiewerkingen stad Vilvoorde gaan van start

Brussel Van de heropening van het Beursge­bouw tot goedkoper openbaar vervoer voor 65-plus­sers: dit verandert in 2023 in Brussel

Met een nieuw jaar gaan traditioneel heel wat verandering gepaard. En dat geldt ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo is het vanaf 1 januari 2023 verboden om te roken op de treinperrons, wordt een MIVB-abonnement goedkoper voor 65-plussers en zal het Beursgebouw terug de deuren openen in de zomer. Wij zetten de belangrijkste wijzingen even op een rijtje.

8 januari