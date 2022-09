Inbreker leidt aan acuut geheugenverlies: “Het is discriminatie!”

Op 3 december 2020 belde de man in de Lindenstraat aan bij een bejaarde vrouw. Ze keek door haar deurspion en zag een man die met bedekt gezicht met een schroevendraaier in zijn handen. Toen ze vroeg wat hij kwam doen verdween hij richting de aanpalende woningen. De vrouw belde de politie die even later ter plaatse kwam. Bij twee andere woningen waren er duidelijke braaksporen op de deur maar was er niets gestolen Bij een buurtonderzoek troffen ze de Kosovaar, die later herkend zou worden door de bejaarde vrouw, enkele straten verder aan. “Ik zoek mijn broer”, gaf hij als verklaring voor zijn aanwezigheid. Ongeloofwaardig, aldus de eerste rechter die hem veroordeelde tot 12 maanden cel. De man tekende verzet aan maar ter zitting herinnerde hij zich niet veel meer. “Ik ben nooit tegengehouden door de politie. Daar klopt niets van! Dat PV is vals”, sprak hij tegen de rechter. “Die mensen die me zogezegd herkennen discrimineren me omdat ik Kosovaar ben. Niet meer niet minder.” Uitspraak op 13 oktober.