In tien gemeenten riskeer je voortaan een boete wanneer je afval verkeerd aanbiedt: “Wie niet horen wil, moet voelen”

Elke inwoner van de tien gemeenten waarin Interza en Incovo de afvalophaling beheren, heeft de voorbije dagen een folder in de bus gekregen waarin de regels voor het juist aanbieden van het afval opgesomd worden. Broodnodig, vindt men bij de afvalintercommunales. Fout aangeboden afval kan immers leiden tot veel hinder in de buurt, en tot zwerfvuil. “Het kan hierbij gaan om papier en karton dat niet netjes is samengebonden of niet in een gesloten kartonnen doos of container aangeboden wordt”, zegt Jan Buysse, directeur van Interza en Incovo. “Bij stormweer kan dit papier de hele straat vervuilen. Of het kan gaan om afval dat te vroeg wordt buitengeplaatst, waardoor ongedierte de zakken kan openbijten en het afval verspreidt. Waar vossen, katten of vogels systematisch zakken openbijten, verwachten we dat de zakken in een bak of ton worden aangeboden, zodat zich geen afval uit de zak kan verspreiden.”