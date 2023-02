IN BEELD. Vilvoorde massaal op de afspraak voor carnavalstoet

Na protest buurtbewo­ners en gemeente gaat asfaltcen­tra­le dan toch niet met diesel produceren: “Blij dat dit achter de rug is”

In de asfaltcentrale in Grimbergen zal dan toch geen diesel gebruikt worden om asfalt te produceren. Na een negatief advies van de gemeente had de provincie het licht nochtans op groen gezet. De gemeente overwoog in beroep te gaan, maar nu doet de firma afstand van de vergunning. “Gelukkig, want de luchtvervuiling zou nog toenemen”, klinkt het. Volgende maand start de centrale weer op.