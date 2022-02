“Ik rij nog met een Renault, maar niet meer langs de fabriek”: vakbondsman Raymond blikt terug op de klap die Vilvoorde 25 jaar geleden kreeg

VilvoordeDe sluiting van de Renaultfabriek in Vilvoorde in 1997 is zondag precies 25 jaar geleden. Het was een donderslag bij heldere hemel voor de 3.000 werknemers, maar niet voor Raymond Smeulders, hoofdafgevaardigde voor ABVV bij Renault. Hij blikt met ons terug op de woelige periode. “Na al die tijd spreken de werknemers nog vaak met elkaar af, via Facebook”, vertelt hij. “We blijven één grote familie, daar heeft de sluiting niks aan veranderd.”