“Ik heb mijn baby niet gedood en ik zit helemaal niet in Frankrijk”: gezochte influencer schreeuwt onschuld uit

Eerst honderden volgers opgelicht, dan eigen baby verstikt: politie met man en macht op zoek naar ondergedo­ken Brusselse influencer (28)

De politie is op zoek naar een 28-jarige vrouw uit Vilvoorde, die verdacht wordt van het doden van haar twee maanden oude dochter in 2019. De influencer, die 14.000 volgers had op Instagram en honderden van hen heeft opgelicht, houdt zich al zeker een jaar schuil in Frankrijk. Dit is haar waanzinnige verhaal.

18:14