“Ik ga het toestaan én stimuleren. Als ze dan boetes willen geven, zien we wel”: Vilvoords burgemeester Bonte wil coronapas meer inzetten

vilvoordeVlaams minister Jan Jambon (N-VA) vindt een uitbreiding van de coronapas in de rand overbodig. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) ziet er daarentegen nog steeds enkel de voordelen van in. “ Geef burgemeesters die zeggenschap nu eens zelf. Volgens de wet zijn wij verantwoordelijk voor de gezondheid van onze burgers.”

Een organisator van een indoor evenement met meer dan 500 gasten moet de coronapas gebruiken. “En met minder mág het niet wegens privacy? Ik wil mensen die initiatief nemen en daarbij de veiligheid willen garanderen net toelaten en zelfs stimuleren tot gebruik van de coronapas”, zegt Bonte. Hij krijgt daarbij steun van partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit). “We zijn aan het strijden tegen dat virus. Waarom dan niet alle wapens inzetten als ze voorhanden zijn?”, steunt hij zijn partijgenoot.

Bonte hield eerder een aantal globale maatregelen aan die strenger waren dan in Vlaanderen. “Nu wil ik dat niet globaal doen. Geen mondmaskers of coronapas in pakweg de hele horecasector, wel gericht inzetten waar nodig.”

Volk beschermen

“Onze vaccinatiegraad ligt lager en we leunen tegen Brussel. Dus ja, ik wil meer vrijheden om mijn bevolking te beschermen”, zegt Bonte. “Via een tweet van Jambon moest ik vernemen dat we als burgemeesters geen beslissingsrecht krijgen. Somers zegt dat we hier een vaccinatiegraad hebben van 80 procent, dat is onzin. We zitten op 65 procent. Ik wil dit om burgers te beschermen en om hen aan te zetten tot vaccinatie.”

Om een voorbeeld te geven: “Ik heb hier een schuttersclub waar verschillende uitwisselende activiteiten zijn. Ik hoor van hen dat wanneer zij bij de clubs in Brussel op activiteit gaan, ze een Covid Safe Ticket moeten tonen. ‘Maar als de Brusselse clubs naar hier komen, moet dat niet. Mogen wij dat ook niet vragen?’, klinkt het dan. Ik ga daar ‘ja’ op zeggen. Ook al mag dat van Vlaanderen eigenlijk niet, want er komen geen 500 mensen op af.”

Cultuur en Zorg

Daarnaast wil hij het ook ingevoerd zien in de eigen infrastructuren. “Denk aan CC Het Bolwerk of een evenement in .K (sport- en cultuurcentrum in Koningslo). Voor de normale verenigingswerking in .K hoeft dat voor mij niet. Is er een concert in de stadsfeestzaal dat je wil bijwonen? Toon je Covid Safe Ticket. Komen hier koppels huwen op het stadhuis, dan hoeft dat voor mij niet.”

Bij de zorgsector wil hij het gebruik van het CST invoeren wat bijvoorbeeld AZ Jan Portaels betreft en woonzorgcentra. Ook fitnesscentra staan op zijn ideeënlijstje. “Maar we zagen nog steeds geen formele beslissing. Het juridisch kader is compleet onduidelijk. Dus ga ik het gedogen als de toestemming gevraagd wordt en wil ik het inzetten bij bovengenoemde situaties”, besluit Bonte.

Noël Smedts, zaakvoerder van De Met op de Grote Markt staat niet te springen om het aan zijn klanten te vragen. “We hebben een iets ouder publiek”, zegt Smedts. “Zij hebben vaak geen smartphone, en als ze er een hebben zijn er maar weinigen die zullen weten hoe ze moeten werken met die QR-code. Laat staan dat ze die er op zullen krijgen”, vertelt hij. “Al snap ik dat de burgemeester het zou toestaan en op andere zaken wil inzetten om mensen te stimuleren tot vaccinatie en de vaccinatiegraad hier zo wil opkrikken.”

Bonte: “We gaven afgelopen vrijdag een feest voor alle vrijwilligers van het vaccinatiecentrum. We waren met 300 mensen en vroegen om het CST te tonen. Maar eigenlijk mag het pas vanaf 500 gasten”, geeft Bonte toe. “Geen kat gaf er wat om dat we dat CST vroegen.” De vrijwilligers bij het vaccinatiecentrum kregen sowieso een prik wanneer ze daar startte met helpen.