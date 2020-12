Huwelijksfeest met meer dan 60 aanwezigen stilgelegd in leegstaand restaurant in Vilvoorde: “In de namiddag stilgelegd en tot laat in de avond afdruipen”

VilvoordeDe politie legde vandaag tussen 15 en 16 uur in de namiddag een Afrikaans huwelijksfeest stil in La Hacienda. In het ‘leegstaande’ pand waren 54 volwassenen en meer dan tien kinderen aanwezig. “Mensen kwamen zelfs uit het buitenland afgezakt!” Om 21 uur ‘s avonds zien we nog steeds mensen in feestkledij afdruipen. Verschillende omwonenden zagen de drukte op straat maar twijfelden om alarm te slaan bij de politie.

“Ik ben echt mijn kas aan het opfretten”, foetert burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Sp.a). “In deze tijden zo’n grote bijeenkomst houden. Hoe halen ze het in hun hoofd? Ik ben niet alleen diep verontwaardigd voor elke deelnemer maar in de eerste plaats over de eigenaar! Zo’n pand nu verhuren, dan weet je toch dat dat voor een feest is? Die moet het zwaarst beboet worden!”

Het gaat over La Hacienda in Vilvoorde. Het domein bevindt zich aan het einde van de Steenweg op Koningslo en zou naar verluidt al enkele jaren leeg staan. Toch staat het te huur op enkele websites.

Mensen zelfs afgezakt uit het buitenland

Volgens de burgemeester waren het omwonenden die het gebeuren opmerkten. “Er was meer passage en er liepen opgeklede mensen rond op het domein. Vandaar dat de politiezone ViMa ter plaatse ging.” Daar troffen ze een grote familiebijeenkomst aan. 54 volwassenen en meer dan tien kinderen. “Van een dj en muziek was geen sprake, er was ook geen traiteur aanwezig. Dat maakte het moeilijk om bij aankomst een organisator vast te stellen”, meldt Bonte. “Van dansen op de tafels was dus geen sprake maar de reden voor de familiebijeenkomst was wel degelijk een trouwgelegenheid. Mensen kwamen zelfs uit het buitenland afgezakt!” Uit het eerste verslag blijkt niet dat er weerspannig gereageerd werd door de aanwezigen. Van naar buiten lopen en over de haag springen om te vluchten is tot dusver geen sprake.

Horen, zien en zwijgen

Bij drie huizen horen we hetzelfde verhaal: “We merkte drukte op straat en zagen mensen in feestkledij maar we hoorden niet echt iets.” Elk ieder geeft aan getwijfeld te hebben over het inschakelen van de politie. Zo ook Jean-Pierre Heyndels (57) die aan het begin van de straat woont en het domein weet zijn, maar niet kan zien. “Toen mijn vrouw en ik terugkwamen van onze fietstocht om 13u30 zagen we verschillende auto’s verkeerd geparkeerd staan. Hier en daar iemand in feestkledij. Wie uiteindelijk belde weet ik niet. Zowel ik als mijn buren twijfelden.” De buren bevestigen dat ze erover whatsappten.

Zelfs om 21uur zien we nog steeds feestvierders vertrekken. Telkens alleen of per twee. Op het domein stonden op dat moment ongeveer nog acht zichtbare auto’s.

Wie zijn ze?

Of de trouwers überhaupt afkomstig zijn uit Vilvoorde is nog niet uitgesloten. Ook dat zal nog moeten blijken uit het onderzoek. “Er is voor alle aanwezigen een proces-verbaal opgemaakt en we gaan nu bekijken wie er een boete krijgt en wie meteen gedagvaard wordt”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre.

Wie de eigenaar is van het voormalige hotel, restaurant is momenteel nog onduidelijk. Het onderzoek van de politie is nog lopende. Bonte verwacht maandag een verslag van de zaak. “Bij mijn weten is daar zelfs geen licentie om die zaak nog uit te baten of te verhuren”, zegt Bonte verontwaardigd.

Verhuur

Nog een opvallend gegeven: La Hacienda staat te huur op verschillende websites als booking.com en Airbnb. Uit recensies van de afgelopen maanden blijkt dat het pand al meerdere malen verhuurd werd. Zolang er geen sprake is van feesten of eet- en drankgelegenheden mocht dat in die periode, en mag dat nog steeds volgens de regels. Onderzoek wijst hierover ongetwijfeld meer uit.

Eerste grote lockdownfeest in Vilvoorde

Het is voor het eerst dat er in Vilvoorde een groot lockdownfeest werd betrapt. “En ik hoop dat het daarbij blijft!”, vult Bonte snel aan.

