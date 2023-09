Huisvandemens zoekt inspiratie voor haar Ode aan de Broosheid: “Positieve eigenschap die veerkracht bevordert”

Voortaan één gratis lidkaart voor alle Brusselse Nederlands­ta­li­ge bibliothe­ken

Wie een lidkaart van een Nederlandstalige bibliotheek in Brussel heeft, kan die gebruiken in alle andere bibliotheken uit het netwerk. Vanaf dinsdag 5 september worden alle tarieven en termijnen gelijkgesteld, en het lidmaatschap in elke bibliotheek gratis. Ook komt er een nieuwe huisstijl, zo kondigt Ans Persoons, als VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport, aan.