Horst Festival sluit tentoonstelling feestelijk af en start eerste fase ticketverkoop voor editie 2024

In het weekend van 29 en 30 juli kan je voor het laatst gaan kijken naar de tentoonstelling Where The Wild Things Are in het Asiat Park. Deze expo met internationale moderne kunst, werd in mei gelanceerd tijdens het Horst Festival. De organisatie van dat festival zorgt voor een feestelijke afsluiter op zaterdag.