Hoppinpunt officieel open: “Bus, voetgangers, fietsers en automobilisten vinden elkaar hier”

vilvoordeHet Hoppinpunt aan de kasseisteen in Vilvoorde, pal aan de brug naar het centrum, is officieel open verklaard. 100 parkeerplaatsen, elektrische laadpalen, bushaltes, een pakketjesbus, deelfietsen, fietsboxen, stallingen en een gereedschapspaal voor fietsers.

Minister Peeters (Open VLD) voorziet in het kader van ‘Werken aan de Ring’ vooral ook een verbetering van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. In Vilvoorde opende vandaag het vierde van de tien Hoppinpunten in de rand en het is tevens het eerste Hoppinpunt waar de Ringtrambus in is geïntegreerd. Normaal zou de minister na een aantal keren uitstel het Hoppinpunt mee onthullen maar ze moest zich laten excuseren.

Al sinds een half jaar is het Hoppinpunt in gebruik. Ondertussen zijn bijna alle onderdelen operationeel en aanwezig. Enkel de laadpalen voor de zes parkeerplekken om elektrische wagens te laden ontbreken nog. Schepen voor Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD). “De bedoeling is om hier een waar knooppunt aan mobiliteit te voorzien. Mensen kunnen hun wagen achterlaten en kiezen voor een deelfiets of de bus om hun rit verder te zetten. Zo kan je op een vlotte manier naar het centrum van onze stad of naar een ander knooppunt zoals het station.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Openingsmoment van Hoppinpunt Vilvoorde Kassei aan Rubenslaan. Bus, auto, fiets en de benenwagen moeten elkaar vinden - Vilvoorde © Marc Baert

“Boven Vilvoorde hangt nog steeds vervuilde lucht”, aldus Barbara De Bakker (GROEN). “Tot dertig jaar geleden konden we daarvoor met de vinger naar de industrie in de stad wijzen, nu moeten we kijken naar mobiliteit. Denk aan de files in onze stad, denk aan de Brusselse Ring die boven onze stad loopt, denk aan sluipverkeer. Je hoeft zelf geen wagen te hebben om last te hebben van de slechte luchtkwaliteit. Betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer moet ons kunnen helpen in die modal shift. Dit Hoppinpunt is weer een stap dichter naar die deelmobiliteit en toegankelijk openbaar vervoer.”

Parkeren

“Onze intentie is om de parking gratis te houden en geen parkeerbeleid in te voeren. Mocht dat nodig blijken gaan we dat wel doen. Als hij gebruikt wordt zoals bedoeld is, zal dat niet nodig zijn.” De parking telt 100 plekken waaronder 7 plekken voor mindervaliden en 6 voor elektrische wagens. De laadpalen komen er binnenkort aan.

Fietsen

Fietsen kan je er zowel vastmaken op een van de 50 fietsstallingplaatsen en in de fietskluizen. “Voor die fietskluizen heb je een applicatie nodig waarmee je ze kan openen en waarmee je kan betalen. Ze zijn voorzien van een laadpunt voor elektrische fietsen en een heel veilige plek om je fiets, mogelijk inclusief gevulde fietstassen, achter te laten. Sommigen zijn reeds terugkerende gebruikers. De boxen mogen nog aan populariteit winnen”, knipoogt De Bakker. Nabij de halte van Ringtrambus 820 bevinden zich nog 80 extra fietsstandplaatsen. Ook deelmobiliteit krijgt een vaste plek met 10 deelfietsen.

Bus en Ringtrambus

Via halte Vilvoorde Vlierkens kan je naar het centrum maar ook naar heel wat andere randbestemmingen. Zo houden er zeven buslijnen halt. 47, 261, 533, 536, 624, 821 en Ringtrambuslijn 820.

Volledig scherm Openingsmoment van Hoppinpunt Vilvoorde Kassei aan Rubenslaan. Bus, auto, fiets en de benenwagen moeten elkaar vinden - Vilvoorde © Marc Baert

Volledig scherm Openingsmoment van Hoppinpunt Vilvoorde Kassei aan Rubenslaan. Bus, auto, fiets en de benenwagen moeten elkaar vinden - Vilvoorde © Marc Baert

Volledig scherm Openingsmoment van Hoppinpunt Vilvoorde Kassei aan Rubenslaan. Bus, auto, fiets en de benenwagen moeten elkaar vinden - Vilvoorde © Marc Baert

Volledig scherm Openingsmoment van Hoppinpunt Vilvoorde Kassei aan Rubenslaan. Bus, auto, fiets en de benenwagen moeten elkaar vinden - Vilvoorde © Marc Baert

Volledig scherm Openingsmoment van Hoppinpunt Vilvoorde Kassei aan Rubenslaan. Bus, auto, fiets en de benenwagen moeten elkaar vinden - Vilvoorde © Marc Baert

Volledig scherm Openingsmoment van Hoppinpunt Vilvoorde Kassei aan Rubenslaan. Bus, auto, fiets en de benenwagen moeten elkaar vinden - Vilvoorde © Marc Baert