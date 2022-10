“Hoog bouwen en ademende bakstenen zijn de toekomst” Living Tomorrow 2030 bereikt maximumhoogte

Het gebouw is net geen 50 meter hoog. Het is een nieuwe landmark in Vilvoorde. “En hoog bouwen in steden is de toekomst als we voldoende leefplek willen voorzien zonder alle open ruimte te gaan verharden en vol te bouwen”, zegt Frank Beliën, founder & chairman van de Living Tomorrow Group. “Zo is de totale bruikbare oppervlakte van het gebouw meer dan 6700 m2. En dat terwijl de oppervlakte op de grond slechts 731 m2 is. De totale oppervlakte is verdeeld over 14 bouwlagen: twaalf verdiepingen, plus kelder en gelijkvloers. Het nieuwe innovatiecentrum van Living Tomorrow is daarmee een van de grootste in Europa.”