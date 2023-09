Hevige regen zet tientallen kelders onder water in Vilvoorde: “20.000 liter water binnengestroomd... en dit is niet de eerste keer”

N-VA kritisch voor circulatie­plan Faubourg: “Hier komen ongelukken van”

Het circulatieplan in de wijk Faubourg werd de afgelopen weken aangepast en in een definitieve plooi gelegd. Het plan was een gevolg van een participatieproject met de wijkbewoners, maar komt de stad op veel kritiek te staan bij een deel van de buurtbewoners. Ook oppositiepartij N-VA ziet veel nadelen in de opstelling: “Op het rode plein geldt de wet van de sterkste.”