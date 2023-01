Het huisvandeMens viert Nieuwjaarke Zoete

Hofstade 180 Zemstena­ren en ijsberen trotseren koude wind en duiken het nieuwe jaar in: “De warme soep was welgekomen”

Ze hebben er drie jaar op moeten wachten, maar zondag konden de Zemstenaren eindelijk weer het nieuwe jaar induiken. Letterlijk dan, want in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade ging de nieuwjaarsreceptie gepaard met een nieuwjaarsduik. De tweede editie telde bijna dubbel zoveel deelnemers als in 2020. Opvallende aanwezige: minister Ben Weyts. “Hoe het was? Fris, hé.”

15 januari