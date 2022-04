Herinrichting Vlierkensstraat: “Na deze twee fasen zal ze er compleet anders uitzien”

“De Ringtrambus rijdt van Vilvoorde centrum richting Grimbergen. Daarvoor rijdt hij van de Rubenslaan links naar boven toe de Vlierkensstraat in. Die gaat er binnenkort helemaal anders uitzien”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. Als je naar boven toe rijdt heb je op de linkerkant een vrijliggend voetpad, vervolgens plek om te parkeren tussen de bomen, dan een rijstrook waarop ringtrambus en auto’s rijden in een richting, rechts daarvan komt een groenstrook met parkeerplek, daarnaast een breed fietspad waar je in twee richtingen over moet en vervolgens een voetpad.