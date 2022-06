Heet het nieuwe park straks ‘Park Mondiale’, ‘Park Renault’ of ‘Saltatinapark’?

Vilvoorde, brussel, L.A. Op bezoek bij amerikaans kunstenaar Jeff Kowatch in Vilvoorde: “Belgium gave me my American dream”

Hij groeide op in de wijk die je ziet in de film E.T. in Los Angeles. Sinds twintig jaar woont hij in België. De internationale kunstenaar Jeff Kowatch (56) verloor zijn hart aan een Vlaamse en volgde haar naar België. Zijn kunst hangt overal ter wereld waaronder ook in ons eigen Museum voor Schone Kunsten in Brussel. We gaan op bezoek in zijn werkstudio met glazen dak in Vilvoorde, waar hij werken creëert die tienduizenden euro’s waard zijn.

9 juni